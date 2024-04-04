Представитель Госдепа: армия РФ "почти полностью" восстановлена
Российская армия почти полностью восстановилась после потерь, которые понесла в войне против Украины.
По данным Defense News, такое заявление сделал заместитель госсекретаря США Курт Кэмпбелл.
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"В течение последних нескольких месяцев мы оценили, что Россия почти полностью восстановила военную структуру", - подчеркнул он.
Уточняется, что оценка Кэмпбелла противоречит статистике Пентагона, согласно которой Россия понесла более 315 тысяч потерь.