Новости » События в Украине
Посольство Израиля в Киеве временно откроется впервые за долгое время
30.11.2022 19:23 Ольга Белозерова

Посольство Израиля в Киеве временно откроется впервые за долгое время

Посольство Израиля в Киеве временно откроется на следующей неделе впервые с конца сентября.

Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление израильского чиновника.

На этой неделе в министерстве иностранных дел Израиля велись дискуссии об открытии на постоянной основе посольства Украине, но ситуация с безопасностью пока не позволяет совершить такой шаг.

С мая дипломатическое представительство периодически открывали на две недели. В этот раз посольство будет открыто на 10 дней. 

Три дипломата, в том числе посол Михаил Бродский, будут работать вне посольства. Посол и его коллеги работают в Варшаве, когда они не находятся в Киеве. 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы