



Посольство Израиля в Киеве временно откроется впервые за долгое время

Посольство Израиля в Киеве временно откроется на следующей неделе впервые с конца сентября.



Об этом сообщает Times of Israel со ссылкой на заявление израильского чиновника.



На этой неделе в министерстве иностранных дел Израиля велись дискуссии об открытии на постоянной основе посольства Украине, но ситуация с безопасностью пока не позволяет совершить такой шаг.



С мая дипломатическое представительство периодически открывали на две недели. В этот раз посольство будет открыто на 10 дней.



Три дипломата, в том числе посол Михаил Бродский, будут работать вне посольства. Посол и его коллеги работают в Варшаве, когда они не находятся в Киеве.