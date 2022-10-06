



Посол Украины: "Сближение России и Ирана сблизит нас с Израилем"

Посол Украины в Израиле Евгений Корнийчук считает, что военная помощь со стороны Ирана, адресованная РФ, будет способствовать тому, что Израиль поможет Украине.



Об этом он сказал в интервью газете "Исраэль Хайом".



По словам дипломата, "сближение России с Ираном является очень важным фактором, который побудит Израиль помогать Украине более заметным и эффективным образом".



"Мы давно были предупреждены, что Иран обладает качественными беспилотниками, еще до подписания контрактов (между Россией и Тегераном) и знали об опасной и значительной полезной нагрузке, которую эти беспилотники способны нести. Это угроза Израилю, и Израилю очень интересен опыт Украины по борьбе с БПЛА. Поэтому, на мой взгляд, ситуация изменится, когда будет сформировано новое правительство, либо из-за поддержки большинства израильского общества в Украине, либо из-за укрепления отношений между Россией и Ираном, что является серьезной проблемой для Израиля", - заявил Евгений Корнийчук.