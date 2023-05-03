



Посол Украины: Киев тестирует израильскую систему оповещения о ракетном обстреле

Корнийчук запросил у Израиля системы предупреждения о ракетном нападении после вторжения России в Украину в прошлом году. Предыдущее правительство обещало систему Украине, но посол отметил личное участие премьер-министра Биньямина Нетаниягу в обеспечении быстрого завершения проекта.



“Надеюсь, они быстро доработают [систему оповещения], и мы сможем скопировать и вставить ее во все крупные города. Правительство Украины контролирует шесть городов с населением более миллиона человек, и мы обязательно будем использовать израильские технологии для спасения жизней людей”, — сказал посол.



Система идентифицирует ракеты и снаряды всех видов и проекты, куда они упадут, чтобы сузить радиус, в котором жители могут быть в опасности. Он также подсчитывает, сколько времени люди в этом районе должны искать убежище.



“Это очень важно для нашей гражданской и военной инфраструктуры. Это оборудование, которое позволит нам спасать жизни”, — заявил Корнийчук.



Израиль также помогает Украине в разминировании, о чем говорил министр иностранных дел Эли Коэн на встречах с официальными лицами ЕС в Брюсселе на этой неделе.



Корнийчук пояснил, что “за последние полгода мы освободили территорию вдвое больше, чем Израиль, которая усеяна минами . Наши фермеры подрываются на своих тракторах”.



Ведущий украинский специалист по разминированию в прошлом работал с израильтянами в Африке, пояснил посол, поэтому им хватает знаний, но территория настолько велика, что им нужно больше техники, особенно роботов для выполнения работы.



Корнийчук сказал, что на всех своих встречах с израильскими официальными лицами подчеркивает, что в свете продажи Ираном оружия России у Киева и Иерусалима есть “общий враг”.



По словам Корнийчука, иранские беспилотники атакуют Украину каждый день, и, хотя его стране удалось сбить их в 90% случаев, остальные 10% наносят значительный ущерб.



“Нам нужно делать больше вместе, — сказал посол. - Президент [Украины] [Владимир] Зеленский имеет политический вес, чтобы повлиять на европейских лидеров, чтобы они остановили иранскую ядерную программу… и наложили дополнительные санкции на Иран”.



Посол сделал это заявление по итогам поездки в США, в ходе которой он встретился с руководством еврейских федераций Северной Америки, Конференцией президентов крупных еврейских организаций, Американским еврейским комитетом и другими.



Некоторые из организаций согласились помочь финансировать совместный проект первой леди Израиля и ее украинского коллеги по адаптации израильских программ устойчивости для помощи украинцам, страдающим от посттравматических симптомов.



“Будут трехсторонние усилия по копированию израильского опыта в области реабилитации послевоенных травмированных в Украине при финансовой поддержке американских еврейских организаций”, — сказал посол.



Корнийчук сказал, что связь Израиля с еврейской диаспорой должна служить образцом для Украины.



“Я говорил с нашим политическим руководством и сказал, что мы должны сотрудничать с нашей диаспорой в США и Канаде”, — заявил он.



Корнийчук выразил удивление тем, что его собеседники из числа американских евреев были заинтересованы в разговоре с ним о плане судебной реформы израильского правительства , и спросил его мнение о нем как юриста.



“Я совершенно неожиданно услышал такие вопросы, как, почему вы не критикуете израильское правительство, как это делает американский посол, — рассказал он. - Я сказал, что критикую израильское правительство за другие вещи, — например, за отказ предоставить военную помощь Украине, — и я не хочу давать им повод говорить, что я вмешиваюсь в их внутреннюю политику”.



Тем не менее, Корнийчук сказал, что у него сложилось впечатление, что судебная система Израиля “независима и хорошо организована” после того, как в прошлом году посольство Украины обратилось в Верховный суд с петицией против Министерства внутренних дел, требующего от украинцев получать электронные визы для въезда в Израиль в нарушение безвизового режима. соглашение между странами. Посольство выиграло дело.

