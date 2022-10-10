



Посол Израиля о ситуации в Украине: "Это опасная эскалация"

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отреагировал на массированный ракетный обстрел украинских городов.



"Тяжелое утро в Киеве. Опасная эскалация. Сотрудники посольства в порядке. Беспокоюсь о своих коллегах и друзьях в Киеве и по Украине", - написал израильский дипломат.



