Посол Израиля о ситуации в Украине: "Это опасная эскалация"

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский отреагировал на массированный ракетный обстрел украинских городов.



"Тяжелое утро в Киеве. Опасная эскалация. Сотрудники посольства в порядке. Беспокоюсь о своих коллегах и друзьях в Киеве и по Украине", - написал израильский дипломат.





A tough morning in #Kyiv. A dangerous escalation. The Embassy staff are ok. Worried about my colleagues and friends in Kyiv and across 🇺🇦 #Ukraine️