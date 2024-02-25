



После анонса Украины: движение по Крымскому мосту перекрывали дважды

В течение дня, 25 февраля, движение транспорта по Крымскому мосту было перекрыто дважды.



По данным российских СМИ, в первый раз проезд был запрещен около 3,5 часов.



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Во второй раз движение перекрыли уже вечером. Причина не раскрывается.



Что примечательно, ранее в этот ж день глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов посоветовал гражданских не пользоваться проездом по Крымскому мосту, потому что украинцы готовят "сюрпризы".



Также удары по мосту анонсировал глава Службы безопасности Украины Василий Малюк.