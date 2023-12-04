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Порошенко лично подтвердил,что собирался на “переговоры”
04.12.2023 20:38 Катя Шульц

Порошенко лично подтвердил,что собирался на “переговоры”

Петр Порошенко подтвердил, что собирался за границу убеждать лидеров "скептических государств" ЕС.

"Действительно, я и мои службы обратились к лидерам государств, которые условно относят к скептикам. Среди них есть и Венгрия, и Словакия, и другие государства, где я предложил встретиться, обсудить ситуацию, для того чтобы убедить лидеров государств, которых я очень хорошо знаю".

Несколько глав государств и правительств ответили Порошенко согласием и пригласили на встречу.

Также Петр Алексеевич подчеркнул, что государства, о которых идет речь, должны "голосовать за выделение нам 50 млрд евро макрофинансовой помощи, они должны голосовать за приглашение нас в НАТО на Вашингтонском саммите, и с ними должны работать все, кто могут, все, кто их знает, чтобы обеспечить положительный результат.
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В то же время Порошенко подчеркнул, что с 1 по 8 декабря он планировал визиты исключительно в Польшу и США, и 1 декабря ему было отказано в выезде уже на границе.

 

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