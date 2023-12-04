



Порошенко лично подтвердил,что собирался на “переговоры”

Петр Порошенко подтвердил, что собирался за границу убеждать лидеров "скептических государств" ЕС.



"Действительно, я и мои службы обратились к лидерам государств, которые условно относят к скептикам. Среди них есть и Венгрия, и Словакия, и другие государства, где я предложил встретиться, обсудить ситуацию, для того чтобы убедить лидеров государств, которых я очень хорошо знаю".



Несколько глав государств и правительств ответили Порошенко согласием и пригласили на встречу.



Также Петр Алексеевич подчеркнул, что государства, о которых идет речь, должны "голосовать за выделение нам 50 млрд евро макрофинансовой помощи, они должны голосовать за приглашение нас в НАТО на Вашингтонском саммите, и с ними должны работать все, кто могут, все, кто их знает, чтобы обеспечить положительный результат.

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В то же время Порошенко подчеркнул, что с 1 по 8 декабря он планировал визиты исключительно в Польшу и США, и 1 декабря ему было отказано в выезде уже на границе.



