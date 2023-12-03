



Польские дальнобойщики заблокировали на границе SAFE Boats International

Похоже конфликт на польско-украинской границе движется в сторону серьезных неприятностей.



Польские дальнобойщики, заблокировавшие трассу для украинских перевозчиков, также регулярно блокируют на границе гуманитарные и военные грузы для Украины.



Пресса уже неоднократно писала за истекший период,что происходящее сводит на ноль все старания Польши под руководством Дуды помочь Украине в войне против российских захватчиков. Напомним, что несколько дней назад Матеуш Моравецкий поддержал протест польских дальнобойщиков.



Теперь же стало известно, что на границе заблокированным также находится патрульный катер SAFE Boats International, который является частью программы помощи Украине от правительства США. Этот катер используют украинские спецвойска.





О происходящем на границе сообщает активист общественного объединения “Европа без границ” Павел Кравчук

