



Польша предлагает НАТО закрыть небо на западе Украины, – СМИ

В НАТО обсуждается закрытие неба над западной частью Украины, поскольку некоторые страны Альянса готовы расширить поддержку нашей страны и действовать непосредственно на ее территории в сфере учений и поставок вооружений.



Об этом со ссылкой на источники сообщает немецкое издание Bild.



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Как утверждает источник, за расширение помощи выступают Эстония, Великобритания, Польша, Канада, Литва, Франция. Против – США и Германия. При этом окончательных решений пока нет, но идут переговоры сразу о нескольких сферах.



Так, обсуждается обучение солдат ВСУ инструкторами НАТО на территории Украины.



"Мнения о том, стоит ли сотням тысяч украинцев летать по Европе ради обучения или лучше послать несколько инструкторов в Западную Украину, не следует сбрасывать со счетов. Умнее и экономичнее отправлять инструкторов в Украину", – сказал в комментарии для Bild экс-глава оперативного штаба Минобороны ФРГ Нико Ланге.



Тем временем ряд стран НАТО, включая Великобританию, Канаду и Эстонию, готовы в будущем доставлять оружие и боеприпасы не только к границам Украины, но и дальше к линии фронта. В настоящее же время в нескольких западных странах разрабатывается концепция "передовой логистики"", – говорится в публикации.



Обсуждается также защита воздушного пространства запада Украины зенитными комплексами НАТО.



"Инициатором "расширенной ПВО" выступает Польша, но окончательного решения пока нет", – пишет издание.



Ранее в Германии разделились мнения о "защите части неба" Украины странами НАТО. В частности, в Бундестаге раздаются высказывания о правоте такого предложения.