



Польша будет ремонтировать у себя украинские танки

Польский государственный оборонный концерн Polska Grupa Zbrojeniowa заявил о создании технологического центра для ремонта украинских танков Т-64 в рамках совместного проекта польского оборонного предприятия Bumar-Labedy и "Укроборонпрома".



"Гливицкий завод (Bumar-Labedy – ред.) также начнет обслуживать и модернизировать танки PT-91 и Т-72, переданные Украине Польшей, помимо этого рассматриваются планы обслуживания танков Leopard 2A4, которыми Запад вооружает Украину", - отмечается в сообщении.



2 октября концерн Polska Grupa Zbrojeniowa заявил, что в Украину поставлены первые танки Leopard, срочно отремонтированные на мощностях Bumar-Labedy, сообщило агентство PAP.



Напомним, что Т-64 - советский средний танк, разработанный в 1960 -1967 годах в Харьковском конструкторском бюро машиностроения Харьковского завода транспортного машиностроения и принятый на вооружение в 1966 году Вооруженными силами СССР.



PT-91 Twardy - польский основной боевой танк, основанный на лицензионном варианте советского Т-72М1, производится с 1993 года.



Т-72 "Урал" - советский основной танк, разработанный и производившийся нижнетагильским Уралвагонзаводом, принят на вооружение Вооруженными силами СССР в 1973 году.



Leopard 2A4 - немецкий основной боевой танк, четвертая модернизация танка Leopard 2. Производился с 1985 по 1992 год. По состоянию на 2023 год снят с вооружения в Германии, но находится в эксплуатации в ряде других стран.