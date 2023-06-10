Новости » События в Украине
херсонщина подрыв каховской гэс | Фото: ДСНС
10.06.2023 14:20 Алина Груднева

Подрыв Каховской ГЭС: в Украине подсчитали приблизительную сумму ущерба

В Украине приблизительную сумму ущерба от подрыва Каховской ГЭС оценили в 55 млрд гривен.

Об этом 10 июня сообщили в украинском Кабмине.

Уточняется, что по состоянию на сегодняшнее утро из водохранилища разлилось порядка 62% от общего объема воды. Таким образом, из него вытекло около 12,24 кубических километров жидкости.

В связи с разливом под угрозой уничтожения оказались 30% природоохранного фонда Херсонской области.

Как сообщалось ранее, море в Одесской области, куда прибивает все, что смыло на Херсонщине, превращается в настоящую свалку. На побережье скапливаются тела мертвых животных, остатки от домов, а рыба начинает погибать.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы