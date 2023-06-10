



Подрыв Каховской ГЭС: в Украине подсчитали приблизительную сумму ущерба

В Украине приблизительную сумму ущерба от подрыва Каховской ГЭС оценили в 55 млрд гривен.



Об этом 10 июня сообщили в украинском Кабмине.



Уточняется, что по состоянию на сегодняшнее утро из водохранилища разлилось порядка 62% от общего объема воды. Таким образом, из него вытекло около 12,24 кубических километров жидкости.



В связи с разливом под угрозой уничтожения оказались 30% природоохранного фонда Херсонской области.



Как сообщалось ранее, море в Одесской области, куда прибивает все, что смыло на Херсонщине, превращается в настоящую свалку. На побережье скапливаются тела мертвых животных, остатки от домов, а рыба начинает погибать.

