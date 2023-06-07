



Подрыв Каховской ГЭС: новые спутниковые фото

Новые спутниковые снимки Херсонской области появились в сети спустя сутки после взрыва россиянами Каховской ГЭС. Изображения показывают масштабы затопления.

Новые спутниковые снимки показала компания Maxar Technologies. Изображения охватывают более 2500 квадратных километров между Новой Каховкой и Днепровским заливом к юго-западу от Херсона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.



На опубликованных кадрах заметно, что взорванная дамба Каховской ГЭС почти полностью оказалась под водой.



Фото спутника показывают масштабы подтоплений Херсонской области. На новых изображениях видно, что дома мирных жителей, парки, другая инфраструктура и здания уходят под воду.



Как сообщал Mignews.ua, в ночь на 6 июня 2023 года российские оккупанты подорвали Каховскую ГЭС. В зоне затопления оказались около 80 населенных пунктов, где находятся около 16 тысяч людей. Каховская ГЭС полностью уничтожена. Ее подрыв РФ совершила дистанционного и готовили его заранее.



У украинской разведки есть доказательства того, что россияне контролируемо дистанционно взорвали дамбу Каховской ГЭС. Минобороны отметило, что российские захватчики дважды миновали гидроэлектростанцию перед тем, как ее взорвать.



США также располагают разведывательными данными, которые подтверждают, что именно Россия подорвала Каховскую гидроэлектростанцию.



Россия ожидаемо отвергла обвинения в адрес российских военных, обвинив Украину в "преднамеренной диверсии".

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские оккупанты совершили самое большое за последние десятилетие преступление экоцида, взорвав Каховскую ГЭС в Херсонской области. А секретарь СНБО Алексей Данилов очертил перспективы на ближайшие 3-10 лет: из-за подрыва Каховской ГЭС Крым останется без воды, и ее поставки на временно оккупированную территорию будут невозможны.



Главы внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель и комиссар по управлению кризисными ситуациями Янез Ленарчич назвали подрыв Каховской ГЭС "новым измерением агрессии России и нарушением международного права".

Президент США Джо Байден заявил, что США помогут Украине.



