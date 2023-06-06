



Подорвав Каховскую ГЭС, россияне ввели режим ЧС

Так называемые "власти" решили ввести режим ЧС на захваченной территории "Новокаховского городского округа".



Об этом говорится в "постановлении" коллаборантов.



"Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года", - сказано в заявлении.



Тем временем, из-за подрыва ГЭС россиянами затоплено свыше 10 метров суши на Херсонской набережной.







