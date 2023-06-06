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подрыв каховской гэс | Фото: скриншот
06.06.2023 12:54 Алина Груднева

Подорвав Каховскую ГЭС, россияне ввели режим ЧС

Так называемые "власти" решили ввести режим ЧС на захваченной территории "Новокаховского городского округа".

Об этом говорится в "постановлении" коллаборантов.

"Ввести режим чрезвычайной ситуации для соответствующих органов управления и сил единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Новокаховского городского округа с 12 часов 00 минут 6 июня 2023 года", - сказано в заявлении.

Тем временем, из-за подрыва ГЭС россиянами затоплено свыше 10 метров суши на Херсонской набережной.



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