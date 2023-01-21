



Под Бахмутом ликвидирован боец ЧВК "Вагнер" из Танзании

Вооруженные силы Украины ликвидировали наемника из Танзании, который воевал в составе ЧВК "Вагнер" на Бахмутском направлении в Донецкой области.



Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление семьи танзанийского бойца.



33-летний гражданин Танзании Таримо Немес учился в Москве в Российском технологическом университете, но в 2021 году был осужден за преступления, связанные с наркотиками. Родственники объяснили, что ему пообещали освобождение из колонии в обмен на вступление в состав ЧВК.



В последний раз семья слышала о нем в октябре, когда он сказал, что согласился присоединиться к "вагнеровцам". Один из членов семьи Немеса заявил, что родственники советовали ему не вступать в ряды ЧВК "Вагнер".



