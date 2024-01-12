



Почти ХАМАСовские норы на украинском фронте: видео

Украинский командир батальона инженерного обеспечения 3 ОШБр Сергей Тищенко поделился кадрами из российских окопов. Это не просто блиндажи, как пишет об этом Игаль Левин в своем телеграм-канале, это полноценные подземные разветвленные туннели протяженностью на сотни метров и глубиной два метра.



Безусловно такие окопы не спасут от авиабомбардировки. Однако здесь солдат не виден дрону, снайперу, и мороз ему, судя по всему, ни по чем.



Сергей Тищенко со своими побратимами на видео идет по системе окопов около трех минут. И мы видим не просто схроны, лисьи норы, повороты, - мы видим хорошо укрепленную разветвленную систему туннелей, напоминающую ХАМАСовское “метров Газе” разве что не на такой глубине и не из бетона.

