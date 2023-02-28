



Кремль открыт для переговоров с Украиной, но есть одно условие

Кремль во вторник повторил свою позицию о том, что Россия открыта для переговоров по прекращению военных действий в Украине. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отметив, что при этом нельзя игнорировать новые “территориальные реалии”.



В частности, Песков заявил журналистам, что Россия никогда не откажется от своих претензий на четыре области Украины, которые Москва объявила аннексированными в прошлом году после непризнанных в мире референдумов.

