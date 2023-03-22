



Пентагон ускорит поставку танков Abrams в Украину

Пентагон ускоряет поставки танков Abrams в Украину, решив отправить отремонтированную старую модель, которая может быть готова быстрее. Цель - доставить 70-тонные боевые машины в зону боевых действий к осени, сообщает Associated Press.



Первоначальный план состоял в том, чтобы отправить Украине 31 новый M1A2 Abrams, на постройку и отправку которых могло уйти год или два. Однако официальные лица заявили, что было принято решение отправить более старую версию M1A1, которую можно взять со склада армии.



Официальные лица заявили, что украинским силам будет легче научиться использовать и обслуживать M1A1 для сражения с вторгшимися российскими войсками.



“Речь идет о том, чтобы как можно раньше передать эту важную боеспособность в руки украинцев”, — сказал бригадный генерал Пэт Райдер, пресс-секретарь Пентагона.



Выступая на пресс-конференции в Пентагоне во вторник, Райдер сказал, что танки будут отремонтированы и переоборудованы, чтобы сделать их боеспособными для Украины. Он отказался сообщить, где будет выполняться эта работа.



Неясно, как скоро США начнут обучать украинские силы использованию, обслуживанию и ремонту танков. Намерение состоит в том, чтобы обучение войск совпадало с ремонтом танков для готовности к бою в одно и то же время в конце этого года, заявили официальные лица США, которые говорили на условиях анонимности.



