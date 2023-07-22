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Оператор Deutsche Welle ранен при обстреле российскими кассетными снарядами
22.07.2023 18:16 Евгения Маркова

Оператор Deutsche Welle ранен при обстреле российскими кассетными снарядами

В результате российского обстрела кассетными боеприпасами тренировочной площадки украинских военнослужащих в городе Дружковка Краматорского района Донецкой области в субботу, 22 июля, получил ранение оператор Deutsche Welle Евгений Шилко, сообщила медиакомпания.

Атака произошла в 23 километрах от линии фронта, около полудня, когда съемочная группа DW вела репортаж о подготовке украинских военных. При обстреле один боец ВСУ погиб, еще несколько получили серьезные ранения.

Сейчас Евгений Шилко находится в украинской больнице, его состояние оценивается как стабильное. Автомобиль, на котором передвигались журналисты, также получил повреждения. По предварительным данным, целью российского обстрела была тренировочная площадка украинских военных.

"Журналисты ежедневно рискуют жизнью, освещая российскую агрессивную войну", - констатировал гендиректор DW Лимбург.

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