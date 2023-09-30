



Операция "Барыня": россиянин вывел в украинский плен 11 сослуживцев

Главное управление разведки Министерства обороны Украины провело успешную спецоперацию, получившую название "Барыня".



По данным "Укринформ", ее деталями поделился представитель ГУР Андрей Юсов.



"В результате спецоперации "Барыня" на украинскую сторону перешел лейтенант, кадровый военный РФ Алферов Даниил Владимирович, с июня 2023 активно сотрудничавший с Силами безопасности и обороны Украины, Главным управлением разведки", - сообщил он.



По словам Юсова, Алферов убедил и добровольно перевел в плен по программе "Хочу жить" на украинскую сторону 11 российских военных. Провернул он это тремя партиями. Когда жизнь завербованного россиянина оказалась под угрозой, ему была оказана помощь.



"После того, как меня начали подозревать, я сказал куратору из "Хочу жить", что выхожу. Попав на территорию Украины, встретив украинские ССО, я прошел все процедуры, предусмотренные для военных РФ, сдавшихся в плен", - сообщил сам Алферов.



Даниил рассказал, что является выпускником московского высшего командного училища, вырос на Ставрополье. По словам россиянина, из-за плохого отношения он уволился из армии. Еще до войны его дважды арестовывали на родине. Он пытался учиться на радиоведущего, хотел стать переводчиком, чтобы переехать "в какую-нибудь страну, которая придется по душе".



