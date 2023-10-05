



ООН: видео убийства военного после слов "Слава Украине" - подлинное

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) в своем последнем докладе зафиксировали шесть дополнительных случаев внесудебных казней украинских военнопленных и подтвердило подлинность видео убийства военного после фразы "Слава Украине" и видео обезглавливания военного.



"УВКПЧ задокументировало шесть дополнительных случаев внесудебных казней украинских военнопленных, причем все они произошли до отчетного периода. Управление также продолжало документировать сообщения о пытках и жестоком обращении с украинскими военнопленными, удерживаемыми РФ, а также об ужасающих условиях содержания, включая принудительный труд", - отмечается в отчете.



Управление Верховного комиссара ООН по правам человека также исследовало два видео, появившихся в сети 6 марта и 11 апреля 2023 года, где российские военнослужащие пытают и казнят без суда и следствия двух украинских военнопленных.



"На первом видео российские военнослужащие застрелили украинского военнопленного после того, как он произнес "Слава Украине". На втором видео российский военный обезглавил украинского военнослужащего. У УВКПЧ есть разумные основания полагать, что обе видеозаписи, которые, вероятно, были записаны до отчетного периода, являются подлинными", - подчеркивается в отчете.



В целом из 56-ти украинских военнослужащих, опрошенных УВКПЧ в отчетный период, 51 рассказал, что подвергался различным формам пыток и жестокого обращения.



Кроме этого, российские власти во временно оккупированных частях Донецкой и Луганской областей, а также в РФ осудили 37 украинских военнопленных по различным уголовным обвинениям, включая терроризм.



"В этих случаях военнопленных, по существу, судили за действия, которые представлялись законным ведением военных действий согласно МГП", - заявили в ООН.