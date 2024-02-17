



ООН не может проверить использовалось ли оружие КНДР в Украине

Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН, сделал заявление относительно сообщений украинской стороной о применении Россией северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине.



"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры... Важно, чтобы все государства-члены придерживались принятых санкций, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов".



Кроме того, представитель сообщил, что у ООН нет такой возможности “проверить сообщения об использовании оружия той или иной страны”.

