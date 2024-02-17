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ООН не может проверить использовалось ли оружие КНДР в Украине
17.02.2024 19:25 Катя Шульц

ООН не может проверить использовалось ли оружие КНДР в Украине

Стефан Дюжаррик, представитель генсека ООН, сделал заявление относительно сообщений украинской стороной о применении Россией северокорейских баллистических ракет для ударов по Украине.

"Мы неоднократно осуждали обстрелы гражданских лиц и объектов гражданской инфраструктуры... Важно, чтобы все государства-члены придерживались принятых санкций, и в Совете Безопасности имеются механизмы для рассмотрения этих вопросов".

Кроме того, представитель сообщил, что у ООН нет такой возможности “проверить сообщения об использовании оружия той или иной страны”.
 

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