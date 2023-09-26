



ООН: На Херсонщине солдаты РФ насиловали женщин в возрасте от 19 до 83 лет

Эксперты Независимой международной комиссии ООН, занимающейся расследованием нарушений в Украине, подтвердили, что они продолжают непрерывно находить многочисленные доказательства военных преступлений, совершенных российскими солдатами на территории Украины.



В последнем докладе речь идет о незаконных атаках с применением взрывного оружия, атаках, наносящих ущерб гражданскому населению, пытках, сексуальном и гендерно обусловленном насилии, а также нападениях на энергетическую инфраструктуру.



Комиссия задокументировала нападения с применением взрывного оружия на жилые дома, медицинское учреждение, железнодорожный вокзал, ресторан, магазины и коммерческие склады, которые привели к жертвам среди мирных людей, повреждению или уничтожению ключевых объектов, а также перебоям в предоставлении основных услуг и продуктов.



Расследование комиссии в Херсоне и Запорожье свидетельствуют о широком и систематическом применении пыток оккупантами против людей, обвиненных в том, что они являются информаторами ВСУ. В некоторых случаях пытки были настолько жестокими, что приводили к смерти.



"Каждый раз, когда я отвечал, что чего-то не знаю или не помню, Меня били электрическим током. (...) Я не знаю, сколько это длилось. Мне казалось, что вечность", - рассказала одна из жертв.



Также комиссия обнаружила, что в Херсонской области российские солдаты насиловали и совершали сексуальное насилие над женщинами в возрасте от 19 до 83 лет. Часто членов одной семьи держали в соседней комнате, поэтому они были вынуждены слушать, как происходит насилие.



Также эксперты ООН продолжают расследовать причины прорыва дамбы в Новой Каховке и его влияние на гражданское население, а также вывоз несовершеннолетних украинцев в РФ, передает УНИАН.



В докладе отмечается, что высказывания, звучащие в российских государственных и других средствах массовой информации, могут представлять преступление подстрекательства к геноциду. Также члены комиссии призвали к быстрому расследованию Украиной нескольких случаев нарушений, совершенных ее вооруженными силами.