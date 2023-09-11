



ООН: 90% пленных украинцев пытают в РФ - это госполитика против Украины

Пытки, которые применяются представителями российских силовых структур в отношении украинских гражданских лиц и военнопленных, достигли такого уровня, что явно представляют собой систематическую, поддерживаемую государством политику РФ по отношению к Украине.



Об этом заявила спецдокладчик ООН по проблемам, связанным с применением пыток, Элис Джилл Эдвардс.



Согласно информации Эдвардс, свидетели сообщали о достоверных фактах, подтверждающих постоянное применение пыток, включая изнасилования и избиения, в различных местах содержания в условиях российской оккупации.



"Это не случайное, иррегулярное поведение. Это часть государственной политики, направленной на запугивание, нагнетание страха или наказание с целью получения информации и признаний", - цитирует спецдокладчика ООН издание The New York Times.



Как утверждает Эдвардс, с момента получения ею год назад мандата спецдокладчика она не менее семи раз обращалась к российским властям, обращая внимание на поведение военнослужащих и персонала в местах лишения свободы, но ответа не получила.



По ее словам, Москва отрицает, что применяет пытки, но ее отказ расследовать сообщения о пытках равносилен молчаливому одобрению их применения. В связи с этим Украина открыла 103 тысячи судебных дел.



Спецдокладчик ООН также подчеркнула, что из сотен украинских военнопленных, захваченных РФ и освобожденных в результате обмена, 90% подвергались пыткам, включая сексуальное насилие. Некоторые жертвы рассказали, что их товарищи умирали в заключении от побоев или плохих условий содержания.



"Масштабы (пыток) не являются случайностью или отдельными инцидентами", – акцентировала внимание Эдвардс.

