



Официально: ВСУ подтвердили закрепление на левом берегу Днепра

В Вооруженных силах Украины официально подтвердили закрепление на левом берегу Днепра.



"В результате заранее спланированных мер по отсечению широкомасштабной агрессии РФ, Силы обороны Украины провели серию успешных действий на левом берегу реки Днепр на Херсонском направлении. Благодаря мужеству и профессионализму украинских морских пехотинцев, во взаимодействии с другими подразделениями Сил обороны, удалось закрепиться на нескольких плацдармах", – говорится в сообщении, обнародованном Морской пехотой ВСУ.



