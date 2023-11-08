



Одесский суд приговорил коллаборанта Сальдо к 15 годам тюрьмы

Малиновский районный суд Одессы признал так называемого "губернатора Херсонской области" Владимира Сальдо виновным в государственной измене в условиях военного положения.



"8 ноября 2023 года суд вынес приговор, которым признал виновным Сальдо Владимира Васильевича в прошлом главу оккупационной "военно-гражданской администрации Херсонской области", ныне и.о. "губернатора Херсонской области" (под российской оккупацией), обвиняемого в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч.2 ст. 111, ч.5 ст. 111-1, ч. 1 ст. 436-2 УК Украины (государственная измена в условиях военного положения, коллаборационная деятельность, оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников)", - заявили в суде.



Отмечается, что судебное разбирательство проходило в специальном судебном производстве in absentia (в отсутствие обвиняемого).



"Оценив доказательства, которые были представлены сторонами уголовного производства, суд пришел к выводу о виновности гражданина в совершении уголовного преступления и назначил ему наказание по совокупности уголовных преступлений в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества с лишением права занимать должности, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями на предприятиях, учреждениях и организациях всех форм собственности сроком на 15 лет", - указано в сообщении суда.

