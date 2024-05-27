



Новый рекорд: дроны ГУР достали надгоризонтную РЛС РФ за более 1800 км, – СМИ

Новый рекорд установили дроны Главного управления разведки Министерства обороны Украины – 26 мая атакована радиолокационная станция дальнего обнаружения целей "Воронеж М", расположенная в городе Орск Оренбургской области РФ.



"Украинский беспилотник преодолел расстояние более 1800 километров до объекта противника, установив новый рекорд диапазона поражения для дронов-камикадзе", – сообщает "Украинская правда" со ссылкой на источник в ГУР МО, уточняя, что последствия поражения уточняются.



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Однако в российских пабликах написали, что под Орском "упал БПЛА", а целью беспилотника, "возможно, был военный объект".



Надо сказать, до сих пор наиболее отдаленной целью, атакованной украинскими беспилотниками, был объект в городе Салават республики Башкортостан РФ, расположенный на 140 километров ближе к украинской границе по сравнению с Орском.



Справка: "Воронежи М" являются составной частью семейства российских стационарных надгоризонтных радиолокационных станций большой дальности. Они предназначены для обнаружения космических и аэродинамических объектов, в частности, баллистических и крылатых ракет. Данная РЛС работает в метровом диапазоне волн и имеет дальность обнаружения целей до 6000 км.



Ранее появилась информация о поражении дроном ГУР МОУ другой радиолокационной станции этого семейства "Воронеж ДМ", расположенной в поселке Глубокий Краснодарского края. Она подверглась атаке 23 мая, в результате чего на территории объекта начался пожар.







В сети опубликованы фото с последствиями удара, где можно заметить два поврежденных здания на территории военной в/ч 41003, где расположен 818 отдельный радиотехнический центр.







Как сообщает "Милитарный", поврежденный РЛК расположен по координатам 44.925245,40.984025 и входит в состав единой системы противоракетной обороны РФ. Одна станция обеспечивает дальность обнаружения до 6000 км по горизонту и 7000 по вертикали, при одновременном сопровождении до 500 целей. Радарная станция прежде всего обеспечивает обнаружение межконтинентальных баллистических ракет, осуществляющих свой полет в ближнем космосе.