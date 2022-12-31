



Новые подробности о взрывах в Киеве от мэра украинской столицы

Мэр Киева Виталий Кличко поделился новыми данными о прогремевших в украинской столице взрывах.



Об этом он написал в Telegram.



По его словам, один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе.



На место происшествия выехали все экстренные службы. Детали уточняются. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места



Между тем, в социальных сетях сообщают, что было слышно минимум 10 взрывов. Неясно, были ли это попадания ракет или упали осколки, после того как те были сбиты средствами ПВО. Подробности выясняются.