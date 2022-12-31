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Новые подробности о взрывах в Киеве от мэра украинской столицы
31.12.2022 14:19 Алина Груднева

Новые подробности о взрывах в Киеве от мэра украинской столицы

Мэр Киева Виталий Кличко поделился новыми данными о прогремевших в украинской столице взрывах.

Об этом он написал в Telegram.

По его словам, один из взрывов прогремел между жилыми домами в Соломенском районе. 

На место происшествия выехали все экстренные службы. Детали уточняются. Также взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах. Есть разрушение. Спасатели и медики следуют на места

Между тем, в социальных сетях сообщают, что было слышно минимум 10 взрывов. Неясно, были ли это попадания ракет или упали осколки, после того как те были сбиты средствами ПВО. Подробности выясняются.

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