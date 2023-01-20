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Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для Украины
20.01.2023 08:45 Ольга Белозерова

Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для Украины

Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, которые будут отправлены в Украину в рамках коалиции европейских стран и союзников НАТО.

Такое заявление сделала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Bloomberg.

По словам Оллонгрен, страна ранее заплатила за отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и такой подход можно применить и к танкам Leopard.

Оллонгрен отметила, что Польша и Финляндия заявили о готовности отправить в Украину танки Leopard в составе коалиции. Такие шаги потребуют разрешения Берлина.

"Мы все хотим услышать позицию Германии по этому поводу, но я сторонница того, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину", -заявила она. 
 

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