



Нидерланды готовы оплатить танки Leopard для Украины

Нидерланды готовы оплатить танки Leopard, которые будут отправлены в Украину в рамках коалиции европейских стран и союзников НАТО.



Такое заявление сделала министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен, сообщает Bloomberg.



По словам Оллонгрен, страна ранее заплатила за отправку в Киев советских танков Т-72 из Чехии, и такой подход можно применить и к танкам Leopard.



Оллонгрен отметила, что Польша и Финляндия заявили о готовности отправить в Украину танки Leopard в составе коалиции. Такие шаги потребуют разрешения Берлина.



"Мы все хотим услышать позицию Германии по этому поводу, но я сторонница того, чтобы попытаться найти решение и отправить танки в Украину", -заявила она.

