



На этой неделе Украина получит от Польши еще 10 боевых танков Leopard 2

Польша намерена передать Украине еще 10 танков Leopard 2. Это произойдет уже на этой неделе. Об этом сообщает РБК-заявил министр обороны Польши Мариуш Блащак, передает Bloomberg.



"На этой неделе Польша поставит Украине еще 10 боевых танков Leopard 2A4 после того, как 24 февраля мы передали первые четыре единицы", - заявил Блащак.



По словам министра, Польша готова запустить сервисный центр в Польше, который будет заниматься обновлением и обслуживанием отправляемых в Украину танков Leopard. В частности, речь идет и о версии Leopard 1.



"Это проблема, с которой сталкиваются практически все страны, имеющие Leopard. Но ее может решить прежде всего немецкая вооруженная промышленность... Я надеюсь, что мой немецкий коллега Борис Писториус убедит промышленность страны поставить запчасти для старых танков Leopard, которые Польша обязалась поставлять в Украину", - добавил Блащак.



Напомним, что Польша стала первой из стран-партнеров, передавшей Украине современные танки Leopard 2. Первые четыре машины Варшава отправила украинцам на годовщину полномасштабной войны.