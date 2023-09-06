



МВД: При обстреле Константиновки погибли 16 человек, 28 травмированы

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил, в результате обстрела российскими оккупантами рынка в Константиновке (Донецкая область) пострадали 44 человека: 16 погибли и 28 травмированы.



"Среди пострадавших – спасатель. ГСЧС и полиция проводят поисково-спасательную операцию. Продолжается разбор завалов", - уточнил министр, добавив, что парамедики полиции и врачи оказывают медицинскую помощь травмированным.



Также уточняется, что на месте происшествия оперативно ликвидирован пожар площадью 300 кв.м, повреждено около 30-ти торговых павильонов.







Вместе с тем, по словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, Россия ответит за террористический акт в Константиновке, среди погибших - ребенок.



"Ужасный террористический акт РФ в Константиновке Донецкой области. В результате обстрела рынка уже известно о 16 погибших, из них один ребенок. По меньшей мере, 20 человек ранено. Мои искренние соболезнования семьям и близким", - сообщили глава правительства.



