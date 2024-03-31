



Модифицированные бомбы РФ меняют ход войны, - Times

Модифицированные советские планирующие бомбы, используемые россиянами для ударов по украинским городам, меняют ход войны.



Об этом говорится в материале газеты The Times.



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"Модифицировав бомбы советской эпохи и добавив базовые спутниковые навигационные системы, Россия получает воздушный контроль над городами и селами Донбасса", - сказано в материале.



По данным издания, модифицированные бомбы россияне могут выпускать на расстоянии в более чем за 60 км по линии российского фронта. Эти снаряды способны поражать цель за считанные минуты. В конечном итоге это затрудняет их перехват украинскими средствами ПВО.



Аналитики обратили внимание на то, что используемые россиянами планирующие бомбы являются неточными.



"Для большей точности планирующих бомб, российские пилоты должны подлетать опасно близкие к линии фронта, подвергаясь украинской противовоздушной обороне", - пояснили журналисты.

