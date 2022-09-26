



Мобилизованные россияне спрашивают, как сдаться в украинский плен - разведка

На горячую линию украинского проекта "Хочу жить" стало поступать больше обращений после объявления в России частичной мобилизации.



Новомобилизованные россияне звонят и спрашивают о том, как сдаться в плен. Такое заявление сделал представитель разведки минобороны Украины Андрей Юсов, сообщает "Суспільне".



"То есть звонят: если меня мобилизуют, какие мои действия, что я должен сделать, как правильно сдаться… Такие случаи есть", - рассказал Юсов.



Он также отметил, что на горячую линию могут обратиться и жители захваченных российскими войсками территорий Украины, которых против воли могут призвать в ряды армии РФ.



"Поэтому проект "Хочу жить" - это проект и для россиян, переосмысливших и избравших жизнь, а не смерть за Путина и неизвестные идеалы "русского мира", и для других, ставших жертвами путинской военной машины", - заявил Юсов.

