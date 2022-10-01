



Миссия невыполнима: спасти генерала Лапина

В российском сегменте интернета поднялась настоящая буря после того, как Рамазан Кадыров прямо обвинил в поражениях под Изюмом, Купянском и Лиманом командующего центральным военным округом генерала Лапина. Лапин, среди прочего, прославился тем, что наградил собственного сына, подполковника Лапина, командира 1-го гвардейского танкового полка, после того, как полк понес тяжелейшие и бессмысленные потери в начале войны.

Среди моря озлобленных откликов на бурную деятельность генерала, нашлись и те, кто пытается его защитить. “Бойцы группировки О” заявили, что “Лапин не командовал обороной Лимана”.