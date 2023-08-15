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Министр финансов Германии одобряет поставку Украине ракет Taurus, - СМИ
15.08.2023 14:05 Дара Киевская

Министр финансов Германии одобряет поставку Украине ракет Taurus, - СМИ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер во время своего визита в Киев дал понять, что одобряет поставку Украине крылатых ракет Taurus.

"Поскольку я знаю, что многие, как и я, поддерживают такое решение, надеюсь, что эти вопросы будут улажены в ближайшее время, очень скоро", - цитирует министра издание Die Zeit.

Вместе с тем, по словам Линднера, федеральное правительство должно сначала проконсультироваться с другими союзниками, прежде чем принимать решение.

"Украина должна выиграть эту войну. Мы знаем, что Украина также защищает наши ценности, а вместе с ними и европейский порядок мира и свободы в целом", - подчеркнул немецкий министр финансов.

 

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