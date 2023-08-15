



Министр финансов Германии одобряет поставку Украине ракет Taurus, - СМИ

Министр финансов Германии Кристиан Линднер во время своего визита в Киев дал понять, что одобряет поставку Украине крылатых ракет Taurus.



"Поскольку я знаю, что многие, как и я, поддерживают такое решение, надеюсь, что эти вопросы будут улажены в ближайшее время, очень скоро", - цитирует министра издание Die Zeit.



Вместе с тем, по словам Линднера, федеральное правительство должно сначала проконсультироваться с другими союзниками, прежде чем принимать решение.



"Украина должна выиграть эту войну. Мы знаем, что Украина также защищает наши ценности, а вместе с ними и европейский порядок мира и свободы в целом", - подчеркнул немецкий министр финансов.



