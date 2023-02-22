



МИД Китая сообщил о главной договоренности с Россией

Москва и Пекин договорились совместно противостоять любым формам одностороннего запугивания и содействовать развитию многополярности мира. Об этом сказано в заявлении, опубликованном на сайте китайского МИД по итогам встречи 21 февраля главы канцелярии комиссии ЦК Компартии Китая по иностранным делам Ван И с секретарем Совбеза РФ Николаем Патрушевым.



“Стороны обсудили текущую международную стратегическую ситуацию и выразили готовность совместно применять подлинный многосторонний подход, противостоять всем формам одностороннего запугивания и содействовать демократизации международных отношений и многополярности мира. Стороны договорились укреплять многостороннее сотрудничество и прилагать больше усилий для улучшения глобальной ситуации”, — сказано в сообщении.



В МИД Китая отметили, что Москва и Пекин договорились о решительной поддержке мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе, неприятии форматов мышления времен холодной войны, группового противостояния и идеологической конфронтации. Также обе стороны обменялись мнениями по украинскому вопросу, пишут российские СМИ.



После встречи с Патрушевым Ван И подчеркнул, что КНР и Россия как члены Совета Безопасности ООН ответственны за мир на планете.



Главный дипломат КНР прибыл в Москву 21 февраля, чтобы, в частности, представить китайский план мирного урегулирования ситуации в Украине. 22 февраля ожидается встреча Ван И и главы МИД России Сергея Лаврова.

