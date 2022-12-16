



Массированный ракетный обстрел украинских городов

Россия обстреливает украинские города. По всей стране объявлена воздушная тревога.



В Киевской области работает ПВО. "Враг массированно атакует Украину. Повышенная опасность. Находимся в укрытиях", – написал глава ОВА Алексей Кулеба.



Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что взрывы прогремели в Деснянском, Днепропетровском и Голосеевском районах столицы. По его словам, движение метро временно остановлено на всех ветках. Подземные станции работают как укрытие.



В связи с повреждениями энергоинфраструктуры во всех районах столицы есть перебои с водоснабжением. Специалисты работают, чтобы стабилизировать систему.



Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко сообщил о попадании ракеты в жилой дом в Кривом Роге. "Есть разрушения. Под завалами могут быть люди. На месте работают экстренные службы", – добавил он.



Полтава также обесточена, сообщил мэр Александр Мамай. Он призвал жителей города выключить все электроприборы и сохранять спокойствие. По его словам, воздушная тревога еще продолжается.



В городе Кременчуг Полтавской области из-за отсутствия электричества не работает городская система отопления, заявил мэр Виталий Малецкий. Он призвал местных жителей закрывать окна и беречь тепло.



УНИАН пишет, что звуки взрывов были слышны также в Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской и Полтавской областях. Там работает ПВО. В некоторых областях Украины введены экстренные отключения электричества, в том числе в Черкасской, Житомирской, Кировоградской и Сумской областях.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры ряд железнодорожных участков в Харьковской, Кировоградской, Донецкой и Днепропетровской областях обесточены, сообщает государственная администрация железнодорожного транспорта Украины. Пассажирские электропоезда в этих регионах будут двигаться под резервными тепловозами. Посадка и высадка пассажиров будет проводиться через подземные переходы.