Массированная атака по Украине стоила РФ не менее $1,27 млрд
На очередную массированную атаку РФ по Украине ночью и утром 29 декабря Россия потратила не менее 1,273 млрд долл. Об этом свидетельствуют расчеты, сделанные "Экономической правдой" на основании данных, обнародованных Командованием воздушных сил.
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Напомним, в целом враг выпустил по Украине:
- 36 ударных БПЛА Shahed-136/131;
- не менее 90 крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555/Х-55;
- 8 крылатых ракет Х-22/Х-32;
- 14 баллистических ракет С-300/С-400/ "Искандер-М";
- 5 аэробалистических ракет Х-47М2 "Кинжал";
- 4 противорадиолокационные ракеты Х-31П;
- одну ракету Х-59.
Иранские ударные беспилотники Shahed-136/131, согласно информации в открытых источниках, стоят от 20 тыс. долл до 50 тыс. долл за единицу. То есть, 36 таких БПЛА минимум стоили 720 тыс. долл.
По данным Forbes, стоимость ракеты Х-101 составляет 13 млн долл, то есть общая стоимость выпущенных ракет – 1,17 млрд долл.
Стоимость ракеты Х-22 оценивается в 1 млн долл, то есть общая сумма за выпущенные ракеты составляет 8 млн долл.
Баллистическая ракета "Искандер-М" может стоить 3 млн долл, общая стоимость всех выпущенных ракет этого типа – 42 млн долл.
Также, по другим данным Forbes, стоимость ракеты Х-31П и Х-59 – по 0,5 млн долл. Таким образом, общая стоимость составляет 2,5 млн долл.
Итак, в целом ракеты и беспилотники, выпущенные по Украине ночью и утром 29 декабря, стоили России 1 млрд 273 млн 220 тыс. долл.