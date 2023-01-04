Макрон приказал поставить Украине "колесные танки"
Французский президент Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским согласился на поставку армии Украины бронеавтомобилей AMX-10RC.
Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.
«Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку лёгких боевых танков AMX-10 RC», — пишет газета.
Накануне Нового года Макрон заявил, что Франция будет поддерживать Украину «до победы».