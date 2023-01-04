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Макрон приказал поставить Украине "колесные танки"
04.01.2023 20:47 Аркадий Бочаровский

Макрон приказал поставить Украине "колесные танки"

Французский президент Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским согласился на поставку армии Украины бронеавтомобилей AMX-10RC.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.

«Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку лёгких боевых танков AMX-10 RC», — пишет газета.
Накануне Нового года Макрон заявил, что Франция будет поддерживать Украину «до победы».

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