



Макрон приказал поставить Украине "колесные танки"

Французский президент Эммануэль Макрон во время разговора с украинским коллегой Владимиром Зеленским согласился на поставку армии Украины бронеавтомобилей AMX-10RC.



Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец.



«Президент заявил о желании усилить военную помощь, уже оказанную Киеву, согласившись на поставку лёгких боевых танков AMX-10 RC», — пишет газета.

Накануне Нового года Макрон заявил, что Франция будет поддерживать Украину «до победы».