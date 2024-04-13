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МАГАТЭ: все реакторы ЗАЭС переведены в состояние "холодной остановки"
13.04.2024 20:22 Алина Груднева

МАГАТЭ: все реакторы ЗАЭС переведены в состояние "холодной остановки"

Впервые с 2022 года все шесть реакторов Запорожской атомная электростанции 13 апреля были переведены в состояние "холодной остановки". 

Информацию об этом подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

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"Решение о холодной остановке всех шести блоков позитивно само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции", - предупредил он.

По словам Гросси, ядерная безопасность на ЗАЭС остается крайне нестабильной.

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