



МАГАТЭ: все реакторы ЗАЭС переведены в состояние "холодной остановки"

Впервые с 2022 года все шесть реакторов Запорожской атомная электростанции 13 апреля были переведены в состояние "холодной остановки".



Информацию об этом подтвердил глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.



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"Решение о холодной остановке всех шести блоков позитивно само по себе, поскольку охлаждение реактора обеспечивает дополнительный буфер на случай аварии. Но это не решает принципиальную проблему недавнего резкого ухудшения ситуации на станции", - предупредил он.



По словам Гросси, ядерная безопасность на ЗАЭС остается крайне нестабильной.