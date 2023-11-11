



Литва передала Украине системы запуска ракет NASAMS

Литва передала Украине ракетные пусковые установки NASAMS и необходимое оборудование, заявили в литовском Министерстве обороны.



"Закупленные Литвой системы запуска ракет NASAMS будут интегрированы в подразделения украинской армии, тем самым дополняя и расширяя оперативные возможности систем NASAMS, переданных Норвегией и США. Наша поддержка остается важным фактором обороны Украины. Мы слышим потребности Украины, призываем наших союзников тоже их услышать", - заявил министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас.



В Минобороны отметили, что наряду с пусковыми установками NASAMS Литва также передала высококлассные транспортные средства, необходимые экипажам NASAMS. Значительный вклад в этот пакет поддержки Литвы внесло Минобороны Норвегии, которое дополнительно передало Украине вспомогательное оборудование для систем запуска ракет NASAMS и центров управления огнем.



Помощь Украине доставляла литовская армия. Общая стоимость военной помощи Литвы Украине составляет около полумиллиарда евро.