Литва даст Украине 2 млн евро на восстановление энергосистемы

Литва предоставит Украине еще 2 миллиона евро на восстановление энергетической системы, пострадавшей от российских обстрелов.



Об этом заявил глава минобороны страны Арвидас Анушаускас.



"Литовские энергетические компании уже направили поддержку на €3 миллиона на реконструкцию энергетического сектора Украины и еще €2 миллиона поддержки направляются сейчас", - написал он в Twitter.



Анушаускас подчеркнул, что Литва также отправила Украине 6 грузовиков со 114 трансформаторами. Всего страна намерена передать 252 трансформатора.





In recent days 6 trucks with 114 transformers were sent from 🇱🇹 to 🇺🇦. In total 🇱🇹 intends to provide 252 transformers. 🇱🇹 energy companies have already sent 3 million € worth support for the reconstruction of energy sector of 🇺🇦 and 2 more million € worth support is sent now.