



Легион "Свобода России": создаем "демилитаризованную зону" в РФ

Легион "Свобода России", который обвиняется в прорыве в Белгородскую область, объявил о намерении создать в регионе "демилитаризованную зону".



Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на пресс-службу российского военного подразделения, которое воюет на стороне Украины.



"Ситуация сложная, легион и РДК создают демилитаризованную зону на границе с РФ, откуда российские войска не смогут обстреливать Украину. В дальнейшем – движемся к освобождению всей России от путинского диктата и прекращению преступной войны", - сказали в легионе.



Таким образом, в подразделении прокомментировали видео, снятые на территории РФ. Члены легиона "Свобода России" объявили об освобождении сел Козинка и Гора-Подол в Белгородской области и штурме Грайворона.

