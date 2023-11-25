



"Крымский мост обречен": в СБУ анонсировали "сюрпризы" для ВС РФ

Возведенный Россией Крымский мост, который уже подвергался атакам, обречен.



Такое заявление в фильме "СБУ. Спецоперации победы" сделали глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и командующий Военно-морскими силами Вооруженных Сил Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа.



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"Мы разрушили миф о непобедимости России. Это страна-фейк. Мост обречен. Будет много сюрпризов и не только относительно Крымского моста", - анонсировал Малюк.



В свою очередь, Неижпапа отметил, что в ходе операции 17 июля украинские военные могли атаковать российский флагман "Адмирал Эссен", который является носителем "Калибров".



"Буду откровенным, это очень приоритетная цель для нас. И когда в какой-то момент коллектив начал сомневаться, что вот, подойдем к Эссен, я настоял, что у нас есть основная задача: мы должны подрезать логистику врага. К Эссену мы еще вернемся", – отметил он.