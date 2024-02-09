



Крушение Ил-76 в РФ: в СНБО пояснили, почему на борту не могло быть украинцев

Украинские военнопленные точно не находились на борту самолета Ил-76, потерпевшего крушение в Белгородской области 24 января.



Такое категорическое заявление сделал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью изданию "Бабель".



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"Действительно, в России потерпел крушение самолет. Были ли там наши пленные, я вам точно могу сказать - нет", - подчеркнул он, призвав пока не делать выводы о том, что самолет был сбит.



По словам Данилова, если вспомнить о последствиях жуткого крушения самолета МАУ в Тегеране в 2022 году, то на основании этого можно представить себе картину того, что должно было произойти на месте аварии в этот раз, поскольку в РФ утверждают, будто на борту одних только украинцев должно было быть 65.



"Если бы это действительно произошло, то количество биологического материала – то, что называется, скажем так, погибшие, - было бы значительным. И то поле было бы все красное от крови", - отметил он.



Глава СНБО считает, что в РФ воспользовались бы такой возможностью и засняли бы кадры с места аварии, чтобы потом использовать их в пропагандистских целях.



"У них была заготовлена вся эта история. Поэтому давайте дождемся. Им нечего показать, потому что если бы это произошло на самом деле, то была бы совсем другая картинка", добавил он.

