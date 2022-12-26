



Кровавый “Ленд Крузер” и избиение силовиками

С целью купить “Ленд Крузер” четверо лейтенантов и замкомандира отряда СОБР “Ахмат”, назначенный представителем Кадырова в Херсонской и Запорожской областях, приехали в Симферополь. Покупкой дело не закончилось. Отдыхая в клубе “Монро”, один из полицейский позволил себе схватить за ягодицы незнакомую девушку, парень которой подобное поведение не оценил.



В ответ на замечание парня вытащили на улицу и начали избивать. Охрана не пыталась остановить драку, лишь местные правоохранители смогли справиться с ситуацией, не без применения баллончиков. Во время задержания один из мужчин ударил полицейского ногой.