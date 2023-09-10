



Конец монополии России: Украина впервые получила ядерное топливо из США

Украина получила первую партию американского ядерного топлива. Таким образом Украина сделала шаг для окончания российской монополии. Об этом сообщает министр энергетики Герман Галущенко.



Он отметил, что 10 сентября "Энергоатом" впервые получил топливо из США для 440-х реакторов. Ядерное топливо было произведено компанией Westinghouse совместно с украинскими специалистами.



"Дальше будем работать, чтобы вообще заменить РФ в этом сегменте. Есть уже договоренности с определенными странами", - добавил Галущенко.



Стоит отметить, что топливо Westinghouse Electric Company Украина планировала получить в 2025 году, но из-за войны процесс ускорился. Таким образом "Энергоатом" стал первой компанией в мире, которой удалось заменить российское топливо на советских реакторах ВВЭР-1000.



Напомним, Украина уже долгое время призывает мировых лидеров ввести санкции против энергосектора России. В частности, против "Росатома" и его руководителей.



К примеру, президент Украины Владимир Зеленский призвал Европейский союз начать работу над 12-м пакетом санкций против России и включить в него "Росатом".