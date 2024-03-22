



Командующий Павлюк: 100-тысячная группировка РФ летом может пойти в наступление

В РФ создают новую группировку войск численностью в более 100 тысяч солдат. Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ генерал-лейтенант Александр Павлюк, не исключив, что уже летом эта группировка попытается пойти в наступление на одном из направлений.



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"Российские планы нам до конца неизвестны. Нам известны только те данные, что у них есть, что они создают. А создают они группировки более 100 тысяч. Не обязательно это будет наступление. Возможно, они будут им пополнять свои подразделения, которые теряют боеспособность. Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений", – заявил Павлюк в эфире Национального телемарафона, назвав прогнозы наступления "максимально тяжелыми".



Павлюк заверил, что украинские военные сделают все для того, чтобы максимально нанести потери противнику, но все же готовятся к разному развитию ситуации.



Глава сухопутных войск заявил, что военные партнеры в Европе хорошо понимают последствия падения Украины в войне и то, что если Украине не удастся удержать российские войска, то следующей страной будет уже страна НАТО.



