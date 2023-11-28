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Коломойский останется под стражей до 26 января
28.11.2023 16:31 Mignews.ua

Коломойский останется под стражей до 26 января

Украинский бизнесмен Игорь Коломойский будет находиться под стражей до 26 января. Такое решение вынес во вторник, 28 ноября, Шевченковский районный суд Киева, и определил залог в размере 3 млрд 712 тыс. грн.

"Продлить срок содержания под стражей для Коломойского Игоря Валерьевича в пределах срока досудебного расследования до 26 января 2024 года включительно, определить подозреваемому Коломойскому Игорю Валерьевичу залог 3 миллиарда 712 тысяч гривен", – объявил судья.

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Как известно, на прошлом судебном заседании Коломойского суд оставлял бизнесмена под стражей до 2 декабря с залогом в размере 3 млрд 790 млн грн. Кроме того, Шевченковский районный суд Киева продлил досудебное расследование по делу бизнесмена Игоря Коломойского до 2 марта 2024 года.

 

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