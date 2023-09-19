



Коломойский имеет деньги на залог, но есть проблема с их происхождением, - СМИ

У известного олигарха Игоря Коломойского достаточно денег, чтобы внести залог, но есть проблема с их происхождением.



Об этом сообщает Liga.net со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах.



Средства для залога должны иметь легальное происхождение, а именно с этим у бизнесмена проблемы.



"Официально он не очень богат. Кто вам сказал, что у него есть такие легальные средства?", - замечает собеседник.



Кроме того, средства на залог Коломойскому могли бы предоставить его партнеры - Геннадий Боголюбов, Михаил Киперман или Игорь Палица, но ни один не поспешил на помощь.



"Кто боится, а кто уже не видит смысла помогать Коломойскому", - добавляет источник.