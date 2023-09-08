



Китаянка спела "Катюшу" на руинах драмтеатра, где РФ убила более 600-т украинцев

Украина ожидает от Китая объяснений, с какой целью китайская "оперная певица" Ван-Фай прибыла в оккупированный РФ Мариуполь Донецкой области.



"Исполнение китайской "оперной певицей" Ван-Фан песни "Катюша" на развалинах драмтеатра в Мариуполе, в котором российская армия убила более 600 невинных людей – пример полной нравственной деградации. Более того, по имеющейся информации, во временно оккупированный город прибыла группа китайских блоггеров", - заявил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко.



Дипломат подчеркнул, что приезд китайских граждан в Мариуполь - незаконный - грубо нарушает законодательство Украины, регулирующее пересечение государственной границы иностранцами.



"Украина уважает территориальную целостность Китая и ожидает от китайской стороны объяснений цели пребывания китайских граждан в Мариуполе, а также пути их попадания во временно оккупированный украинский город. МИД Украины инициирует запрет на въезд в Украину для всех китайских "гастролеров", - заявили в ведомстве.





